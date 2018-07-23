Что предсказывают звезды на 23 июля: гороскоп на сегодня

Фото: Гороскоп на 23 июля 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 23 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Овен

Сегодня вам придется попотеть, чтобы с честью отстоять свои права и побороть явную несправедливость. Не отступайте – победа будет за вами.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Телец

Встреча с деловыми партнерами пройдет успешно. А потому можете рассчитывать на весомую прибыль в недалеком будущем.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Близнецы

Ваши поиски будут успешными, все потерянное найдется. Ответ на сложный вопрос находится прямо перед вами – сумейте его рассмотреть.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Рак

Звезды советуют вам не отказываться от протянутой руки помощи. Кто-то просто хочет отблагодарить вас за оказанную ранее услугу.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Лев

Необдуманное слово может всерьез обидеть близкого человека. Чтобы дать выход негативным эмоциям, лучше сходите в спортзал.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Дева

Посторонние советы не принесут вам ощутимой пользы, а лишь собьют с толку. Постарайтесь уединиться в тишине, чтобы отдохнуть.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Весы

Сегодняшний день готовит вам разные неожиданности и подвохи. Устройте себе праздник живота и приготовьте что-нибудь вкусненькое.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Скорпион

Сегодня у вас возможны разногласия с окружающими. Причина конфликтов кроется в вашем нежелании объективно принимать действительность.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Стрелец

Звезды советуют не принимать поспешных решений. У вас появится возможность получить прибыль – не упустите этот шанс.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Козерог

Подходящий период для саморазвития и продвижения новаторских идей. Берегите горло и не употребляйте холодную пищу.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Водолей

Постарайтесь вовремя разобраться с документами и навести порядки. Можете привлечь на помощь коллег – вместе вы сработаете оперативно.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июля: Рыбы

Будьте готовы к тому, что ваше прошлое напомнит вам о себе неожиданным образом. Избегайте конфликтов с домашними.