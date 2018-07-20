Что предсказывают звезды на 20 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler
Гороскоп на 20 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
Сегодня будет насыщенный день. Но не переживайте, вы легко справитесь со всеми насущными проблемами на работе и в семье.
Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)
В этот день поступающая информация будет восприниматься легко и понятно. Постарайтесь не тратить время на ненужные разговоры.
Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня взаимопонимание с окружающими притуплено, так что этот день лучше провести в уединении, например, послушать музыку.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
Бытовая техника может выйти из строя. Не стоит рисковать со своими новаторскими идеями. Подбирайте правильные слова для разговоров.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Прислушайтесь к совету близкого друга, это поможет вам решить проблемы. Постарайтесь побыть на природе, чтобы восстановить энергию.
Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)
Ваши запросы превосходят возможности вашего спутника жизни, а потому желательно умерить аппетиты. К вам могут нагрянуть гости.
Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)
День благоприятно провести подальше от дома. Следите за ценными вещами. Хорошо начать процедуры по уходу за кожей.
Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)
Постарайтесь не вмешиваться в чужие интриги, если не хотите заиметь себе врагов. Обращайте особое внимание на знаки Судьбы.
Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)
День благоприятен для убеждения окружающих людей в ваших взглядах. К вашему мнению прислушиваются, и ваш авторитет на высоте.
Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)
Хороший период для завершения начатых когда-то давно дел. Брошенные ранее в благодатную почву зерна должны дать всходы.
Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)
Звезды советуют занять выжидательную позицию, иначе вам не избежать скандала в семье. Сегодняшний день подходит для обучения.
Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня вам рекомендуется яркий гардероб, который придаст уверенности в себе. Личная жизнь обещает приятные перемены.