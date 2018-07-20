Что предсказывают звезды на 20 июля: гороскоп на сегодня

Фото: Гороскоп на 20 июля 2018 года (pixabay.com/WikiImages)

Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 20 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Овен

Сегодня будет насыщенный день. Но не переживайте, вы легко справитесь со всеми насущными проблемами на работе и в семье.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Телец

В этот день поступающая информация будет восприниматься легко и понятно. Постарайтесь не тратить время на ненужные разговоры.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Близнецы

Сегодня взаимопонимание с окружающими притуплено, так что этот день лучше провести в уединении, например, послушать музыку.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Рак

Бытовая техника может выйти из строя. Не стоит рисковать со своими новаторскими идеями. Подбирайте правильные слова для разговоров.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Лев

Прислушайтесь к совету близкого друга, это поможет вам решить проблемы. Постарайтесь побыть на природе, чтобы восстановить энергию.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Дева

Ваши запросы превосходят возможности вашего спутника жизни, а потому желательно умерить аппетиты. К вам могут нагрянуть гости.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Весы

День благоприятно провести подальше от дома. Следите за ценными вещами. Хорошо начать процедуры по уходу за кожей.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Скорпион

Постарайтесь не вмешиваться в чужие интриги, если не хотите заиметь себе врагов. Обращайте особое внимание на знаки Судьбы.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Стрелец

День благоприятен для убеждения окружающих людей в ваших взглядах. К вашему мнению прислушиваются, и ваш авторитет на высоте.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Козерог

Хороший период для завершения начатых когда-то давно дел. Брошенные ранее в благодатную почву зерна должны дать всходы.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Водолей

Звезды советуют занять выжидательную позицию, иначе вам не избежать скандала в семье. Сегодняшний день подходит для обучения.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июля: Рыбы

Сегодня вам рекомендуется яркий гардероб, который придаст уверенности в себе. Личная жизнь обещает приятные перемены.