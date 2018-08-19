Что предсказывают звезды на 19 августа: гороскоп на сегодня

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Читайте гороскоп на сегодня, 19 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 19 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Сегодня можете смело доверять своей интуиции, а вот люди и отношения могут дать сбой. Постарайтесь хорошенько выспаться.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Телец

Не стоит оставлять на завтра сегодняшние дела, ведь, как показывает практика, они имеют свойство накапливаться, как снежный ком.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Близнецы

Не переживайте, ваши финансовые проблемы носят временный характер. Лучше займитесь оздоровлением и закаливанием организма.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Рак

Сегодня вы можете быть более подозрительными, чем в другие дни. Воспринимайте этот факт как тренировку вашей терпимости к окружающим.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Лев

Хороший период для решения важных вопросов, касающихся семьи. Сконцентрируйтесь на этом и не слушайте советы посторонних людей.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Дева

Сегодня хорошо выехать на природу вместе со своей второй половинкой – вы оба получите неподдельное удовольствие.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Весы

Постарайтесь не слишком сорить деньгами и не поддаваться на соблазнительные предложения. Ваша доверчивость может вас подвести.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Скорпион

В любви наблюдается полный штиль Этот период желательно просто переждать. А поднять настроение поможет любимая музыка.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Стрелец

Сегодня звезды обещают благоприятное развитие во всех сферах. Также не помешает уделить внимание здоровью, особенно нервной системе.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Козерог

Смело проявляйте настойчивость, если хотите добиться результатов. Будьте аккуратны с едой в незнакомых местах из-за риска отравления.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Водолей

Звезды рекомендуют сдерживать свои отрицательные эмоции, чтобы окончательно не убить настроение себе и окружающим.

Гороскоп на сегодня, 19 августа: Рыбы

Остерегайтесь авантюрных предложений. Есть риск остаться в проигрыше. Зато в любви у вас все складывается прекрасным образом.