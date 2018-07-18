Что предсказывают звезды на 18 июля: гороскоп на сегодня

Фото: Гороскоп на 18 июля 2018 года (pixabay.com/Bjorn_96)

Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 18 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Овен

Сегодня подходящий день, чтобы заняться спортом или фитнесом. К вам неожиданно придет интересная идея, не упустите нить своих рассуждений.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Телец

Можете рассчитывать на выгодное предложение от партнеров. Звезды советуют обратить внимание на внешний вид и поработать над имиджем.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Близнецы

Сегодня возможен конфликт в вашем близком окружении. Постарайтесь не распалять страсти, а пересидеть грозу где-нибудь подальше от эпицентра.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Рак

Подходящий период для начала ремонта или перестановки. Не бросайте на полпути начатые проекты, вскоре они принесут свои плоды.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Лев

Сегодня вам противопоказаны не только тяжелые физические, но и умственные нагрузки. На любовном фронте ждите перемен.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Дева

Звезды советуют вам не проморгать знаки судьбы, говорящие о проблемах в сфере карьеры. Иначе вы рискуете остаться без работы.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Весы

Постарайтесь в срочном порядке решить проблемы родственников или близких людей. Вам пригодится ваша находчивость.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Скорпион

Сегодня не лучший период для начинаний. Также день не располагает к физическому напряжению. Зато благоприятно творчество.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Стрелец

Ваши планы сегодня порушат внешние обстоятельства. Старайтесь простить партнера и не вспоминать ему обиды прошлого.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 18 июля: Козерог

Подходящий день для путешествий. Если вы не были в отпуске, самое время туда отправиться. У вас намечается курортный роман.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,18 июля: Водолей

День благоприятен для подарков близким людям. От их настроения напрямую зависит ваше настроение и энергетика.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,18 июля: Рыбы

Сегодня есть риск обмана или кражи. Следите за своим кошельком и не рассказывайте о себе лишнего, особенно посторонним.