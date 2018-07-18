Что предсказывают звезды на 18 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler
Гороскоп на 18 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
Сегодня подходящий день, чтобы заняться спортом или фитнесом. К вам неожиданно придет интересная идея, не упустите нить своих рассуждений.
Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)
Можете рассчитывать на выгодное предложение от партнеров. Звезды советуют обратить внимание на внешний вид и поработать над имиджем.
Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня возможен конфликт в вашем близком окружении. Постарайтесь не распалять страсти, а пересидеть грозу где-нибудь подальше от эпицентра.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
Подходящий период для начала ремонта или перестановки. Не бросайте на полпути начатые проекты, вскоре они принесут свои плоды.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Сегодня вам противопоказаны не только тяжелые физические, но и умственные нагрузки. На любовном фронте ждите перемен.
Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)
Звезды советуют вам не проморгать знаки судьбы, говорящие о проблемах в сфере карьеры. Иначе вы рискуете остаться без работы.
Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)
Постарайтесь в срочном порядке решить проблемы родственников или близких людей. Вам пригодится ваша находчивость.
Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)
Сегодня не лучший период для начинаний. Также день не располагает к физическому напряжению. Зато благоприятно творчество.
Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)
Ваши планы сегодня порушат внешние обстоятельства. Старайтесь простить партнера и не вспоминать ему обиды прошлого.
Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)
Подходящий день для путешествий. Если вы не были в отпуске, самое время туда отправиться. У вас намечается курортный роман.
Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)
День благоприятен для подарков близким людям. От их настроения напрямую зависит ваше настроение и энергетика.
Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня есть риск обмана или кражи. Следите за своим кошельком и не рассказывайте о себе лишнего, особенно посторонним.