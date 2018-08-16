Что предсказывают звезды на 16 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/95C)

Читайте гороскоп на сегодня, 16 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 16 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Общая семейная цель потребует от вас пожертвовать личными амбициями. Вам придется уступить, даже если вы считаете, что вы правы.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Телец

Иногда бывает необходимо отпустить неразрешимую ситуацию, чтобы ситуация отпустила вас. Прислушайтесь к сигналам своего организма.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Близнецы

У вас получится разрядить сложную обстановку на работе, если вы уйдете от конфликта с коллегами и переведете все в шутку.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Рак

Не поддавайтесь на уговоры окружающих и не подставляйте свою спину под гору чужих обязанностей. Вы рискуете не справиться.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Лев

Включите свое обаяние на полную мощность, и оно поможет вам достигнуть поставленной цели. Возможен неожиданный приход гостей.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Дева

Конфликтный день, когда вам будет сложно добиться понимания со своей второй половинкой. Лучше промолчите и не выясняйте отношения.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Весы

Чем красивее оболочка, тем оптимистичнее будет ваше настроение, а потому постарайтесь уделить внимание имиджу и дизайну.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Скорпион

Сегодня вам не стоит никуда торопиться. Вы можете успеть сделать гораздо больше, если сосредоточитесь на своих мыслях.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Стрелец

Хороший день, чтобы уединиться со своей второй половинкой в романтической атмосфере и отрешиться от суеты окружающего мира.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Козерог

Сегодня для вас будет выгодна позиция наблюдателя. Проблемы решатся сами собой, без вашего участия, что сбережет вам силы и нервы.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Водолей

Вы рискуете испортить настроение себе и людям из-за каких-то мелочей. Постарайтесь сосредоточиться на более глобальной цели.

Гороскоп на сегодня, 16 августа: Рыбы

Обратите внимание на пищеварительную систему откажитесь от фаст-фуда. Вообще вам уже давно полезно сесть на диету.