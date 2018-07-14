Что предсказывают звезды на 14 июля: гороскоп на сегодня

Фото: Гороскоп на 14 июля 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 14 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Овен

Сегодня полезно организовать совместный семейный отдых, а домашние хлопоты лучше отложить на более подходящий период.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Телец

Звезды советуют вам не перенапрягаться. Знакомство с интересным человеком подтолкнет вас на занятие творчеством.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Близнецы

Сегодня на ваших глазах может разразиться семейный конфликт. Откажитесь от личных амбиций и включите чувство справедливости.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Рак

Хороший период для перемен в доме и в настроении. Новые обои на стенах улучшат ваше самочувствие, а перестановка кровати повысит либидо.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Лев

Не дайте чувству ревности овладеть вашим внутренним миром. Путешествие сможет поднять настроение вам и вашей половинке.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Дева

День хорош для шопинга, полезных покупок или обновления гардероба. Не бойтесь рисковать – сегодня вам повезет.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Весы

Вам желательно расслабиться и отвлечься от проблем. Также хороший период, чтобы избавиться от вредных привычек.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Скорпион

Займитесь поиском нового имиджа – это пойдет вам на пользу. Ответы на интересующие вас вопросы вы найдете в знаках судьбы.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Стрелец

Вас ожидают важные новости издалека. Будьте готовы к приятному финансовому поступлению. Целесообразно вкладывать средства в бизнес.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 14 июля: Козерог

Сегодня старайтесь держать язык за зубами и не язвить в адрес окружающих. Поберегите руки от режущих предметов.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,14 июля: Водолей

Сегодняшние обещания впоследствии вам будет сложно выполнить. Поберегите желудок, постарайтесь посидеть на диете.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,14 июля: Рыбы

Сегодняшний день благоприятно потратить на избавление от старого хлама и мыслей. Свободное время хорошо провести на природе.