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Председателем Львовского облсовета избрали представителя партии Порошенко

Львов, Вторник 01 декабря 2020 15:51
Председателем Львовского облсовета избрали представителя партии Порошенко
Фото: Ирина Гримак (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Первая сессия Львовского областного совета начала работу 1 декабря, согласно решению областной территориальной избирательной комиссии. Председателем Львовского облсовета стала Ирина Гримак от "Европейской солидарности".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что кандидатуру Гримак поддержал 61 депутат из 82.

В своем выступлении она поблагодарила коллег за поддержку и призвала к объединению депутатов из разных фракций для решения проблем региона.

Именно сплоченность, профессионализм и патриотизм депутатского корпуса, по мнению новоизбранного председателя Львовского областного совета, станут залогом слаженной результативной работы на пользу обществу.

"Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые являются важными для большинства жителей Львовской области. Я уверена, что в этом зале все являются союзниками и партнерами. Потому что все мы хотим одного - успеха Львовщины и Украины. В нас одни ценности и одна цель", - подчеркнула Гримак.

Основная задача депутатов области, по ее мнению, заключается в том, чтобы обеспечить европейский уровень стандартов жизни в общинах Львовщины.

"Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашим общим трудом мы продемонстрируем всем, новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины", - заверила Гримак.

Напомним, на местных выборах Ирина Гримак была первым номером в списке от партии "Европейская солидарность".

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Новости Украины Политика ЛьвовПорошенко ПетрЛьвовоблсоветЕвропейская солидарность

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