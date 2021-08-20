Предприниматели дали свою оценку результатам деятельности ГФС и поделились ожиданиями от БЭБ

Предприниматели положительно оценивают деятельность Государственной фискальной службы (ГФС) под руководством Вадима Мельника, в частности в сфере борьбы с теневым бизнесом в Украине. Хотя не скрывают своих опасений по созданию Бюро экономической безопасности (БЭБ) .

Так, "Ассоциация "Укртютюн" отмечает улучшение диалога по вопросам противодействия незаконной торговле табачными изделиями между ГФС и законопослушным бизнесом после возглавления ведомства Вадимом Мельником, а также решительно поддерживает его стремление к полному искоренению незаконного производства табачных изделий на территории Украины.

"Государство как регулятор рыночных отношений на рынке ликеро-водочной продукции призвано установить и обеспечить соблюдение правил игры на рынке для всех участников, основываясь на принципах равенства, прозрачности и последовательности. Существование условий для изготовления контрафактной продукции и работы теневого рынка ликеро-водочной продукции невозможно для достижения долговременной экономической безопасности государства. Учитывая это, мы приветствуем и поддерживаем действия команды ГФС во главе с Вадимом Мельником по борьбе с нелегальным рынком алкоголя Украины. Запуск Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом стал эффективным инструментом для достижения поставленных целей по обеспечению детенизации и достижения общей безопасности в Украине", - уверены в ассоциации "Легальных производителей алкоголя".

В свою очередь Американо-украинский деловой совет (USUBC) отмечает, что результаты работы команды Государственной фискальной службы в течение 2021 года, особенно в сфере борьбы с теневым бизнесом, позволяют говорить о последовательной политики, направленной на установление качественных и взаимовыгодных отношений государства и бизнеса. Представители USUBC выразили уверенность, что активная детенизация бизнеса, которая реализуется Государственной фискальной службой под руководством Вадима Мельника, подает позитивный сигнал легальному бизнесу и мотивирует к его развитию и общему укреплению экономической безопасности страны.

"Мы убеждены, что коммуникация, созданная главой ГФС Вадимом Мельником между представителями экспертной среды, бизнес ассоциациями, и государственными учреждениями является залогом комфортной среды для работы бизнеса, а также эффективного наполнения государственного бюджета", - добавляют в украинской профессиональной Ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей.

Несмотря на это, комментируя создание Бюро экономической безопасности (БЭБ), в Европейской Бизнес Ассоциации уверены, что верхушка ГФС не должна перейти на работу в вновь созданное ведомство.

"Нам очень интересно, кто станет руководителем БЭБ. Какую корпоративную культуру создавать в новом органе? Не будет она такой же, как в налоговой милиции? Поэтому многое будет зависеть именно от кадров БЭБ. Если туда перетекут сотрудники ГФС или налоговой службы, то о новом лице правоохранительного органа не стоит и говорить", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Она заверила, что в случае, если при формировании кадрового состава БЭБ будут пересекаться "красные линии", то бизнес не станет молчать. Именно неприятие старых кадров в новом правоохранительном органе было одним из предостережений со стороны ЕБА при обсуждении проекта закона о БЭБ.

Прежде всего уже сейчас представителей бизнеса беспокоят скандалы, возникшие вокруг конкурса на должность руководителя БЭБ.

"Сама идея создания Бюро экономической безопасности родилась как реакция на многочисленные примеры неэффективной и выборочной деятельности налоговой милиции, в глазах предпринимателей и общественности олицетворяла собой некомпетентность и коррумпированность правоохранительных органов. При этом понадобился не один год, чтобы преодолеть саботаж и отменить такой орган в целом", - говорят в коалиции Украинского Совета Бизнеса, которая объединяет 95 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики.

Там напоминают, что сейчас идет финальная фаза назначения руководителя БЭБ - премьер должен выбрать одного из трех кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией.

"Понятно, что от руководителя БЭБ прежде всего будет зависеть качество нового органа. Поэтому любая кандидатура из уже существующих органов способна свести на нет все многолетние усилия по созданию нового независимого единого органа по расследованию экономических преступлений. Украинский бизнес призывает премьер-министра при избрании директора БЭБ учесть положительный опыт создания НАБУ и САП: выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в текущих коррумпированных службах - ГФС, СБУ и МВД", - говорится в заявлении.

В то же время, несмотря на все опасения в Федерации работодателей Украины выразили поддержку созданному Офису эффективного взаимодействия с бизнесом, который обеспечивает дополнительные механизмы для координации действий и налаживания диалога между бизнес-средой и государственными органами, а также способствует эффективной реализации программ по улучшению условий ведения бизнеса в Украине.

"Мы уверились, что председатель ГФС Вадим Мельник имеет хорошее понимание того, что препятствия для работы экспортеров могут негативно повлиять на экспорт зерна, а соответственно и на объемы производства. В рамках диалога нашей ассоциации с ГФС договорились о налаживании эффективной коммуникации и сотрудничества ассоциации через Офис эффективной коммуникации ГФС Украины. И за короткий период от начала такой коммуникации имеем добрые примеры оперативного решения проблем", - поддерживает коллег президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Американо-украинский деловой совет добавляет, что БЭБ с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных и процессуальных наработок. Все это пока у ГФБ, поэтому USUBC поддерживает передачу этих практик от ГФС к БЭБ.

"Видим ГФС пока единственной службой, достижения которой способны существенно ускорить и облегчить начало работы Бюро экономической безопасности. Не разделяем опасения некоторых коллег об опасности перехода старых кадров в новую структуру", - резюмировали в USUBC.