Предлагаемые нормы "антитабачного" законопроекта не имеют экономической логики, - экономист

"В этом законопроекте нет объяснения, почему пачки сигарет должны иметь только прямые углы и не могут иметь закругленные. И если сейчас часть производителей производит упаковки именно с закругленными углами, то они должны полностью переоборудовать производство для того, чтобы это удовлетворяло представлению так называемых борцов с курением о том, как это должно регулироваться. Смешной является также история относительно нормы о том, что на витрину не должны выкладываться табачные изделия, которые есть в продаже. А вместо этого на витрине должна быть бумажка, на которой будет написано, какие виды этих товаров есть в наличии. Это настолько глупо, что вроде бы и не должно быть предметом для обсуждения, однако эти нормы пытаются достаточно активно внедрять", - заявил Кушнирук.

Причиной для такого низкого качества законопроекта №4358, по мнению эксперта, является то, что автор этой инициативы Лада Булах и представители ОО "Жизнь", к которой она относится, не имеют профильного экономического или юридического образования.

"Если взять общественную организацию "Жизнь", занимающуюся борьбой с курением, то она состоит из людей, которые учились пиару. При этом среди них нет ни экономистов, ни юристов, ни людей, которые разбираются в сфере производства табачной продукции. Соответственно, даже те идеи, которые, возможно, и имели бы смысл, они не могут выписать корректно и правильно, чтобы урегулировать существующую проблему. Поскольку люди учились на пиаре и не имеют профессиональных знаний для внесения соответствующих законодательных инициатив. Как следствие, их предложения не соответствуют тому регулированию, которое уже существует в Евросоюзе и введено 40-й Директивой ЕС. Зато они выписали какие-то свои нормы, объяснить экономическую логику которых невозможно", - добавил Кушнирук.

Кроме этого, аналитик заявил, что принятие этого законопроекта приведет к увеличению уровня контрабанды табачной продукции.

"К сожалению, от пагубной привычки курить нельзя избавиться так быстро. От того, что просто поднимется стоимость сигарет и будет введено множество не слишком разумных ограничений, это вовсе не означает, что люди перестанут курить. Это лишь означает, что они будут пытаться приобрести эти сигареты в теневом обороте. Уже сейчас где-то до 10% продукции, которая есть на внутреннем рынке, это продукция в нелегальном обороте. Причем, по моим оценкам, она будет только расти. Нужно понимать, что такая проблема существует и в наиболее развитых странах Евросоюза со значительно большим уровнем дохода. В Украине уровень доходов значительно меньше, особенно в малых населенных пунктах, селах. Поэтому они будут пытаться или крутить сигареты из сырья непонятного происхождения, или будут готовы покупать дешевые нелегальные сигареты", - резюмировал Кушнирук.