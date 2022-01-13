В пределах "Малого карпатского круга" отремонтировали дорогу "Долина - Хуст"
Дорожники отремонтировали трассу регионального значения Р-21 Долина-Хуст, которая является частью "Малого карпатского круга". Масштабный проект воплощают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиты.
На дороге устроили новый слой асфальтобетона, предварительно усилив основание дорожной одежды. А также провели мероприятия по повышению безопасности движения: обустроили обочину и нанесли новую разметку.
"Работы на маршруте начали в 2020 году, а уже сейчас со 128 километров дороги в Закарпатской и Ивано-Франковской областях осталось отремонтировать еще один небольшой участок протяженностью менее километра", - рассказал Микита.
В пределах Закарпатья маршруты "Малого карпатского круга" охватывают около 220 км.
Всего для реализации проекта на 2022 год планируется ремонт 186 км дорог государственного значения в трех регионах и 217 км местных дорог.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине уже отремонтировали и построили более 14 тыс. км дорог.