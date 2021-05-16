ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Праздновали ослабление карантина: в Барселоне полиция разогнала более 9 тысяч человек

Новина українською →
Барселона, Воскресенье 16 мая 2021 21:47
Праздновали ослабление карантина: в Барселоне полиция разогнала более 9 тысяч человек Фото: в Барселоне полиция разогнала более 9 тысяч человек из-за празднования ослабления карантина (скриншот)
Автор: Юлия Струк

Испанская полиция заявила, что в ночь на воскресенье разогнала более 9 тысяч человек с улиц в центре Барселоны. Они праздновали ослабление карантина.

Об этом сообщает Euronews.

Запрет на поездки между регионами и комендантский час были отменены на большей части Испании в минувшее воскресенье - 9 мая.

Правоохранители разогнали горожан, чтобы предотвратить опасные скопления в первые полноценные выходные после отмены карантина. По данным полиции, многие участвовали в массовом распитии алкоголя.

Некоторые карантинные ограничения при этом продолжают действовать. В Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны работают с 7:00 до 23:00, а за столом не может быть больше четырех человек.

Как писало РБК-Украина, в Испании по состоянию на начало мая полностью вакцинировали 5 млн человек. К концу лета планируется вакцинировать 70% взрослого населения. Это около 33 миллионов человек.

Напомним, в июне Испания будет готова использовать COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии. Документ упростит пересечение границ в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Барселона Испания Карантин
NEWS
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт