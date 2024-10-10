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Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи, - експерт

Четвер 10 жовтня 2024 17:35
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Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи, - експерт Фото: прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Що мінімізувати кількість відключень світла взимку, потрібно, щоб прайс-кепи не заважали імпортувати електроенергію з Європи.

Про це заявила Анна Гальченко, начальник відділу адміністрування розрахунків та розвитку ринку НЕК "Укренерго", повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Ми безумовно підтримуємо позицію, щоб прайс-кепи не перешкоджали імпорту електричної енергії з країн ЄС. Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії", - зазначила Гальченко.

Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україна стикається з серйозними перешкодами у реалізації проектів розподіленої генерації через існуючу боргову кризу в енергетичному секторі.

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Електроенергія
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