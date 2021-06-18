ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правоохранители разоблачили финансирование "ДНР" через масштабные поставки лекарств

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 18 июня 2021 10:38
Правоохранители разоблачили финансирование "ДНР" через масштабные поставки лекарств Фото: правоохранители разоблачили финансирование "ДНР" через масштабные поставки лекарств (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Силовики разоблачили и заблокировали механизм незаконной поставки медикаментов из Днепропетровской и Харьковской областей на временно оккупированные территории. Во время обысков было изъято почти тону лекарств стоимостью в 1,9 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, в течение 2021 года группа лиц наладила схему по поставке товаров народного потребления из Днепропетровской и Харьковской областей на неподконтрольные Украины территории.

В частности, ими в таможенные документы вносились ложные сведения о якобы экспорте товаров в Азербайджан и Грузию транзитом через Россию хотя фактически они поставлялись на временно оккупированные территории Донецкой области.

Так, во время проведения обысков было изъято около 1 тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 млн гривен, 18 тонн косметических изделий стоимостью около 800 тысяч гривен, а во время очередной попытки поставки товаров - транспортное средство.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР лекарства контрабанда правоохранители
NEWS
Ливень затопил улицы Днепра
Ливень затопил улицы Днепра
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами