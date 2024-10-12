Правляча партія Грузії через суд змусила опозиційні канали її рекламувати

Партія "Грузинська мрія", яка є правлячою в Грузії, через суд змусила три опозиційні телеканали показати її рекламу. Також телеканали отримали штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський телеканал "Формула" .

Крім того, суд зобов'язав ці три телеканали негайно показати політичну рекламу "Грузинської мрії", яку вони відмовлялися публікувати.

Так, Тбіліський міський суд оштрафував телеканали "Формула", " Мтаварі архі " і " TV Пірвелі " на майже 2 тисячі доларів.

Скандальна реклама "Грузинської мрії"

Наприкінці вересня партія "Грузинська мрія" випустила політичну рекламу, в якій використала зображення українських міст, зруйнованих російською агресією. На кадрах з України знизу додали напис "Ні війні", а на кадрах із Грузії - "Обери мир".

Телеканали "Формула", "Мтаварі архі" і "TV Пірвелі" відмовилися показувати цю рекламу, назвавши її неетичною та такою, що розпалює національний розбрат та залякує виборців війною. Про своє рішення телеканали повідомили Комісію з комунікацій.

До комісії також звернулась і "Грузинська мрія", яка зажадала судового позову щодо рішення телеканалів. Бажання партії було підтримане - комісія визнала телеканали порушниками та склала на них адміністративні протоколи.

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