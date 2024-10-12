Правляча партія Грузії через суд змусила опозиційні канали її рекламувати
Партія "Грузинська мрія", яка є правлячою в Грузії, через суд змусила три опозиційні телеканали показати її рекламу. Також телеканали отримали штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський телеканал "Формула".
Так, Тбіліський міський суд оштрафував телеканали "Формула", "Мтаварі архі" і "TV Пірвелі" на майже 2 тисячі доларів.
Крім того, суд зобов'язав ці три телеканали негайно показати політичну рекламу "Грузинської мрії", яку вони відмовлялися публікувати.
Скандальна реклама "Грузинської мрії"
Наприкінці вересня партія "Грузинська мрія" випустила політичну рекламу, в якій використала зображення українських міст, зруйнованих російською агресією. На кадрах з України знизу додали напис "Ні війні", а на кадрах із Грузії - "Обери мир".
Телеканали "Формула", "Мтаварі архі" і "TV Пірвелі" відмовилися показувати цю рекламу, назвавши її неетичною та такою, що розпалює національний розбрат та залякує виборців війною. Про своє рішення телеканали повідомили Комісію з комунікацій.
До комісії також звернулась і "Грузинська мрія", яка зажадала судового позову щодо рішення телеканалів. Бажання партії було підтримане - комісія визнала телеканали порушниками та склала на них адміністративні протоколи.
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