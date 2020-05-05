Правительство планирует расширить ослабление карантина с 11 мая

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перечень разрешенных видов деятельности будет дополнен

Кабинет министров Украины поддержал предложения Минэкономики относительно условий ослабления карантина с 11 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Міністерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным пресс-службы, в частности, расширен перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и рарешена работа торгового и бытового обслуживания граждан.

В соответствии с постановлением будет разрешено:

работа летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом при условии обеспечения санитарных и противоэпидемических мероприятий (соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между столами и одно - двухместное размещение клиентов за одним столом, обеспечение персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты);

работа заведений общественного питания на вынос;

деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов;

предоставление стоматологических услуг

По данным пресс-службы Минэкономики, на заседании правительства 4 мая также определили, что до 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 4 мая принял решение отменить часть карантинных ограничений: откроются парки, скверы, салоны красоты, летние площадки в кафе и ресторанах, заведения общественного питания смогут работать на вынос и т.д. Решение правительства вступит в силу с 11 мая, остальные запретов пока продлили до 22 мая.

Премьер-министр Денис Шмігаль заявил, что на третьем этапе ослабления карантина метро заработает для отдельных категорий граждан.