Правительство объяснило, почему украинцы получили две платежки за газ

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ и отдельно за его транспортировку в январе 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Сообщается, что плата за транспортировку всегда существовала, но она входила в общий тариф.

В настоящее время оплату за транспортировку отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями.

"Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке", - говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре стоимость платежек перечислили в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который Правительство предоставило предприятиям тепло-коммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек для удобства.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 года для промышленных потребителей и других объектов хозяйствования.

Как сообщало РБК-Украина, 28 января НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

Согласно новой формуле, которую утвердил Кабинет министров, цены на газ для населения на февраль установят после 22 февраля.