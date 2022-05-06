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Правительство Никарагуа ведет тайные переговоры с США об отмене санкций

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Пятница 06 мая 2022 05:09
Правительство Никарагуа ведет тайные переговоры с США об отмене санкций Флаг Никарагуа (Фото: state.gov)
Автор: Константин Широкун

Сын президента Никарагуа Даниэля Ортеги Лауреано, влиятельный чиновник в правительстве страны, в последние месяцы ведет тайные переговоры с администрацией Байдена, желая восстановить взаимоотношения между двумя странами и борясь за отмену санкций против Никарагуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Соединенные Штаты и Никарагуа были в разногласиях в течение многих лет, но отношения особенно сильно пострадали, когда Даниэль Ортега выиграл выборы в четвертый раз подряд в ноябре после заключения соперников в тюрьму и подавления оппозиционных СМИ. Президент США Джо Байден назвал выборы фикцией и ввел санкции в отношении большего числа никарагуанских чиновников.

40-летний Лауреано Ортега сообщил через неназванную третью сторону, что правительство Никарагуа заинтересовано в возобновлении диалога на высоком уровне с Соединенными Штатами.

Лауреано Ортега, советник отца по инвестициям и торговле, добивается ослабления санкций и взамен готов обсудить вопрос об освобождении политических заключенных. В администрации Байдена пришли к выводу, что Никарагуа момент может быть готова к реальному разговору в связи с необходимостью пересмотра своих отношений с Россией.

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