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Правительство Мальты изменило условия получения "золотых паспортов"

Валлетта, Суббота 21 ноября 2020 12:53
Правительство Мальты изменило условия получения "золотых паспортов"
Фото: флаг Мальты (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Мальты изменило условия получения так называемых золотых паспортов. Получить гражданство смогут не более 400 заявителей в год.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Мальты.

Согласно новым правилам, подать заявку на получение гражданства можно будет только по истечении одного-трех лет с момента получения статуса резидента. Срок зависит от размера инвестиций.

Претенденты на гражданство будут подвергаться "тщательной юридической проверке", срок которой не ограничен.

В течение пяти лет после получения гражданства, Мальта будет проводить "постоянный мониторинг" в отношении новых владельцев паспортов. Претендентам придется провести по меньшей мере год в статусе резидента и пройти проверку.

Агентство, занимавшееся программой индивидуальных инвесторов, прекратит свое существование в январе следующего года. Вопросами гражданства будет заниматься новое ведомство под названием Komunita Malta.

Сколько нужно инвестировать, чтобы получить гражданство, не уточняется.

Ранее власти Мальты заявляли, что инвестиций по новым условиям составит 600 тысяч евро.

Напомним, в октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

Кроме того, правительство Греции намерено расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами ЕС.

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