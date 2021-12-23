ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство Бельгии приняло решение закрыть атомные электростанции до 2025 года

Новина українською →
Бельгия, Четверг 23 декабря 2021 23:02
Правительство Бельгии приняло решение закрыть атомные электростанции до 2025 года Фото: правительство Бельгии решило закрыть атомные электростанции до 2025 года (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии существующих атомных электростанций в 2025 году. При этом инвестиции в будущие технологии ядерной энергетики будут сохранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Семипартийная коалиция несколько недель спорила на эту тему.

Зеленые выступали за соблюдение закона 2003 года о выходе из ядерной энергетики, а либералы настаивали на том, чтобы два новейших реактора оставались работать.

Две атомные электростанции Бельгии, в общей сложности с семью реакторами, управляются французским предприятием Engie.

После ночных переговоров основная группа министров достигла компромисса, согласно которому последняя существующая атомная электростанция будет закрыта в 2025 году.

Бельгия инвестирует 100 млн евро в исследование будущей ядерной энергетики с акцентом на меньшие модульные реакторы.

Правительству страны все еще нужно определить, как компенсировать дефицит энергии с возможностью использования газовых установок. Решение об этом может быть принято только до марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Ядерная безопасность
NEWS
Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине
Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"