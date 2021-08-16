В правительстве ожидают значительного удешевления "социальных" сортов подсолнечного масла
В Минэкономики ожидают значительного удешевления в Украине подсолнечного масла "социальных" сортов до конца августа. Об этом шла речь на совещании с представителями рынка и центральными органами исполнительной власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен ФАО на масла в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.
"Минэкономики осознает, что индекс ФАО нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на совещании вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят проводить взвешенную ценовую политику. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год подсолнечное масло подорожало на 22,2%.
За январь-июль 2021 года масло подсолнечное подорожало еще на 53,9% до 64,7 гривен за литр.