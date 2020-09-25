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Правила пребывания в СИЗО и тюрьмах изменят: Малюська рассказал детали

Киев, Пятница 25 сентября 2020 15:15
Правила пребывания в СИЗО и тюрьмах изменят: Малюська рассказал детали
Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство юстиции Украины изменит правила пребывания в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Текст соответствующего приказа будет опубликован в ближайшие дни.

Об этом на странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, в камерах СИЗО разрешат ставить холодильники, однако, как уточнил министр, государство их закупать не будет. На прогулочных двориках появятся новые принадлежности для занятия спортом.

Кроме того, лица, которые попадут в ДИЗО или карцер, получат возможность взять с собой книги. Женщинам разрешат иметь украшения из недрагоценных материалов.

"И мое любимое - прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в более либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", - отметил он.

Также, как рассказал Малюська, адвокаты получат возможность работать с ноутбуками и портативными принтерами.

"Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле совсем не мелочи", - добавил министр.

Напомним, Минюст планирует очень сильно сократить количество тюрем в Украине. Малюська рассказывал, сколько таких учреждений исполнения наказаний останется в стране.

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