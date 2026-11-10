"Позолочений" пентхаус і підряди на захист енергетики: активісти пов’язали обшуки з Калашником

У мережі оприлюднили фотографії з обшуків у фігурантів справи про можливе розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів у Київській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріали, оприлюднені активістами у соціальних мережах.

Що показали фото з обшуків на Київщині

На оприлюднених кадрах видно багаторівневий пентхаус із позолоченими елементами оздоблення, мармуровими колонами та критим басейном. В одному з приміщень облаштований тераріум із живим крокодилом. Також на фото є автомобіль Rolls-Royce.

Світлини 9 листопада опублікував активіст Сергій Стерненко. За його словами, поліція провела обшуки у фігурантів справи про можливе розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів Київської області.

"Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, з'явилися "царські" інтер'єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім крокодилом та Rolls-Royce", - написав активіст.

Він також поставив питання щодо відповідальності посадовців, які затверджували плани стійкості та фінансування робіт.

Опубліковані Стерненком фото частково збігаються зі знімками, які ще 20 жовтня публікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Сергій Болвінов. Однак його допис стосувався іншого епізоду - можливого розкрадання коштів під час будівництва укриття для ліцею в Крюківщині.

Розкрадання коштів на захисті енергооб'єктів: фото з обшуків на Київщині (фото: t.me/ssternenko)

За словами Болвінова, на спорудження протирадіаційного укриття з бюджету виділили понад 167 млн гривень. Компанія-підрядник залучила до робіт ще одне підприємство, яке, за даними слідства, фактично не мало ні працівників, ні техніки. Попри це, воно отримувало оплату за будівельно-монтажні роботи.

"Загалом - 10,8 млн гривень. Далі ці кошти переводили в готівку та ділили між собою учасники схеми", - повідомив Болвінов.

Хто саме облаштував собі таке "царське життя" і чи пов'язане це майно з компаніями, які отримували мільйонні підряди на захист енергетики, офіційно не повідомляється. Власників пентхауса та автомобіля Rolls-Royce наразі не називали.

Хто і коли отримував підряди на захист енергетики

Щоб зрозуміти, які компанії отримували бюджетні кошти на захист енергетики, варто поглянути на підрядників, залучених до цих робіт. Деякі з них фігурують і в інших кримінальних провадженнях, пов'язаних із використанням державних коштів.

Відповідно до даних Prozorro, підрядником будівництва укриття для ліцею в Крюківщині є ТОВ "Консалтинг-Буд".

За даними YouControl, ця компанія також отримала підряди на будівництво 14 об'єктів енергетичного захисту. Ще 10 таких об'єктів отримала ТОВ "Ю. Бі. Сі.".

Власниця "Консалтинг-Буд" Любомира Кожушко є підозрюваною в окремому кримінальному провадженні НАБУ щодо можливого розкрадання коштів під час закупівлі дронів для Держспецзв'язку та завищення кошторисів будівництва об'єктів для потреб цього відомства.

Крім того, за даними судового реєстру, компанія "Ю. Бі. Сі." також фігурує у справі щодо можливого розкрадання коштів під час будівництва ліцею в Крюківщині.