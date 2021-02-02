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Пожар в "Эпицентре": информация о сообщнике пока не подтверждается

Первомайск, Вторник 02 февраля 2021 18:41
Пожар в "Эпицентре": информация о сообщнике пока не подтверждается
Фото: пожар в "Эпицентре" в Первомайске (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Полиция не подтверждает данные о том, что у задержанного за причастность к пожару в "Эпицентре" в Первомайске был сообщник. На данный момент проверяются все возможные версии.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что действия задержанного квалифицировали как умышленный поджог. Полицейские выясняют мотивы преступления и проверяют все возможные версии.

На данный момент задержан 37-летний мужчина, в ближайшее время ему объявят о подозрении и будет избрана мера пресечения.

"Сейчас информация о том, что у задержанного был сообщника не находит своего подтверждения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба "Эпицентра" в комментарии РБК-Украина сообщила, что поджигателей якобы было двое. Охранникам торгового центра удалось задержать только одного из них.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет уже заявил, что задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Пожар в "Эпицентре" тушат уже несколько часов. Местные СМИ пишут, что этот гипермаркет работает с декабря 2020 годы, хотя здание еще не было введено в эксплуатацию. В результате пожара пострадавших нет, спасатели тушат огонь уже несколько часов подряд.

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Новости Украины Происшествия пожарНиколаевская областьЭпицентр

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