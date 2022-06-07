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Появится ли на заправках 92-й бензин: прогноз эксперта

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 07:30
Появится ли на заправках 92-й бензин: прогноз эксперта Фото: бензин А-92 на заправках может и не появиться (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Импорт 92-го бензина в Украину в настоящее время невозможен, поскольку в Европе он не производится. В то же время спрос на него очень невелик, и проблем для потребителей это не представляет.

Об этом в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"В Европе 92-й бензин не производится, наверное, последние лет 15", - сказал он, добавив, что Украине также давно велись разговоры о прекращении его производства.

По его словам, раньше бензин А-92 поставлялся в Украину из Беларуси, а также производился на Кременчугском НПЗ, который пострадал при обстрелах.

Как отметил эксперт, низкокачественный бензин А-92 могут производить и мини-НПЗ в Украине.

Куюн напомнил, что часто бензин А-92 использовался для изготовления фальсификата бензина А-95.

"Если 92-го бензина вообще не будет в Украине, проблемой это не станет", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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