ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Повышение тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков

Вашингтон, Вторник 26 января 2021 04:43
Повышение тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Рост тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч украинских семей, которые используют электрическое отопление. Компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам Разумкова, Верховная рада сейчас ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета.

"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тысяч таких семей по Украине", - рассказал Разумков.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ЖКХотопление

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь