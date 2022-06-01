ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полная гарантия по банковским вкладам возможна благодаря реструктуризации долгов ФГВФЛ, - експерт

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 10:00
Полная гарантия по банковским вкладам возможна благодаря реструктуризации долгов ФГВФЛ, - експерт Фото: повышение гарантий по банковским вкладам возможно благодаря реструктуризации долгов ФГВФЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Долги Фонда гарантирования вкладов физических лиц реструктуризированы, и это позволило обеспечить стопроцентные гарантии по банковским вкладам на время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя практики по реструктуризации KPMG в Украине Юрия Федорива.

По словам Федорова, реструктуризация долгов позволила ФГВФЛ высвободить средства, которые до этого направлял на погашение задолженности.

"Это, в свою очередь, позволило на время войны установить стопроцентные гарантии по вкладам, не "залезая в карманы" банков. Ведь Законом не предусмотрено повышение регулярных взносов банков. Кроме того, реструктуризация сделала возможным повышение гарантированной суммы вкладов с довоенных 200 000 грн до 600 000 грн через три месяца после завершения военного положения", - пишет эксперт.

Он также указал на то, что расширение гарантий по вкладам оправдано лишь тогда, когда в стране налажены сильные пруденциальный надзор и эффективная система урегулирования неплатежеспособности.

В Украине оба эти условия реализованы. В частности, благодаря тому, что Фонд гарантирования в годы предыдущего кризиса полностью выполнил свои обязательства перед вкладчиками, выплатив двум миллионам вкладчиков свыше 90 млрд грн, в обществе сформировалось понимание того, что при неплатежеспособности банка или его ликвидации вкладчики получат свои средства в пределах гарантированной суммы.

Также за прошедшие годы был существенно усилен банковский надзор.

Как следствие, с начала войны в Украине не только не происходит отток средств физических лиц из банков, а напротив, зафиксирован рост на 10,8% за первый квартал: по состоянию на 1 февраля 2022 года сумма остатков составляла 713,5 млрд грн, по состоянию на 1 марта 2022 года она уменьшилась до 705,3 млрд грн, а уже на 1 апреля 2022 года произошел существенный рост до 767,8 млрд грн.

Напомним, 13 апреля вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" , которым предусмотрена реструктуризация задолженности Фонда перед государством по займам, которые были ему предоставлены для преодоления последствий банковского кризиса 2014-2017 гг.

15 апреля ФГВФЛ и Минфин подписали Договор о порядке перечисления Фондом средств в Государственный бюджет Украины. Им предусмотрено, что погашение в части номинала векселей будет осуществляться до июля 2032 г. из средств ФГВ, которые будут превышать сумму, необходимую для покрытия возможных рисков в банковской системе.

В части, которая соответствует начисленным процентам, погашение будет происходить путем взыскания убытков с бывших владельцев и связанных лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГВФЛ
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Нули на АЗС. Когда в Украине закончится дефицит бензина и "дизеля"
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Нули на АЗС. Когда в Украине закончится дефицит бензина и "дизеля"