Повстанці у Сирії просять допомогу в утилізації хімічної зброї режиму Асада, - ЗМІ

Повстанці на півдні Сирії попросили міжнародну допомогу, щоб утилізувати запаси хімічної зброї, накопиченої режимом Асада. Зокрема звернення було зроблено до кількох відомих організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Сирійський народ переніс величезні страждання та поранення через злочинне застосування режимом Башара Асада забороненої на міжнародному рівні зброї проти безневинних мирних жителів", - йдеться у заяві.

Повстанці підкреслили, що це порушення всіх міжнародних конвенцій та гуманітарних цінностей. У зв'язку з цим вони закликали міжнародне співтовариство "підтримати повну ліквідацію всієї зброї масової поразки в Сирії".

Відомо, що повстанці виявили бажання співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та ядерним наглядовим органом ООН. Це необхідно для того, щоб розслідувати програми та запаси знаряддя масового знищення, які належать режиму сирійського диктатора Асада.

При цьому CNN зазначає, що на момент публікації їхної заяви була незрозуміло, чи взяли південні повстанці під контроль склади зброї.