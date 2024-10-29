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Повнорозмірний пікап Kia Tasman дебютував офіційно: опубліковано усі характеристики

Вівторок 29 жовтня 2024 12:41
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Повнорозмірний пікап Kia Tasman дебютував офіційно: опубліковано усі характеристики Фото: Kia Tasman дебютував офіційно (kia-tasman.com)
Автор: Константин Широкун

Корейський автовиробник офіційно представив новий повнорозмірний пікап Kia Tasman. Продажі новинки почнуться у 2025 році на глобальних ринках, включаючи Південну Корею, Австралію, Африку та Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед ключових конкурентів авто – Toyota Hilux і Ford Ranger. Найбільш обговорюваним елементом нової моделі є її зовнішній вигляд. Kia визнає, що обрала "свіжий підхід до естетики", щоб уникнути "звичної мови форм, яка десятиліттями домінувала в жанрі пікапів".

Повнорозмірний пікап Kia Tasman дебютував офіційно: опубліковано усі характеристики

Пікап пропонується з подвійною кабіною довжиною 5410 мм. Залежно від комплектації дорожній просвіт коливається в межах 224-252 мм. З точки зору технологій, родзинкою авто є цифровий інтерфейс з трьома екранами. На одній лінії розташовані 12,3-дюймова цифрова панель приладів, 5-дюймовий дисплей для управління клімат-контролем, а також 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Повнорозмірний пікап Kia Tasman дебютував офіційно: опубліковано усі характеристики

Згідно з сучасними тенденціями, пікап використовує екологічно чистих матеріалів, включаючи перероблену ПЕТ-тканину та оббивку з біосинтетичної шкіри. Авто розраховане на корисне навантаження у 1017-1195 кг.

Зазначається, що перший час Kia Tasman буде доступний з двома чотирициліндровими двигунами. 2,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом має 277 к.с. і 421 Нм. З іншого боку, 2,2-літровий турбодизель видає 207 к.с. і 441 Нм. Обидва варіанти двигунів поєднуються з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, тоді як дизель також можна обрати з шестиступінчастою "механікою".

Повнорозмірний пікап Kia Tasman дебютував офіційно: опубліковано усі характеристики

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