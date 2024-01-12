У Повітряних силах прокоментували слова Зеленського про "секретну" далекобійну зброю у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. У Повітряних силах зазначили, що "всі прекрасно розуміють, які це засоби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Всі прекрасно розуміють про що йде мова. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосуються у небі", - сказав Ігнат.

На його думку, мова йде про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули" - знищення як гелікоптерів ворога, так і літаків безпосередньо на аеродромах базування.

"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора. Як в повітрі, так і завдання йому ударів по землі. Всі прекрасно розуміють які це засоби. Це і крилаті ракети, й балістичні ракети, які потрібні Україні для того, щоб відбивати повітряний тероризм агресора", - пояснив речник.

Що передувало

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. За її допомогою за добу знищили 26 вертольотів.

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи й працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що за допомогою такої зброї Україна захищалася. Це була частина оборони нашої країни, оскільки ЗСУ знищили тих, "хто атакував і повністю контролював небо".