Повістку можна не брати: юрист назвав три причини для відмови

Під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати чоловікам призовного віку (18-60 років). Їх можуть вручати будь-де. Але є випадки, коли від отримання повісток можна відмовитися. Наприклад, коли дані в цей документ внесли з помилками.

В яких випадках можна не розписуватися за отримання повістки – у коментарі РБК-Україна розповів Нікіта Муренко , керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

Коли можна відмовитися отримувати повістку

Є певні ситуації, коли людина має право не розписуватися за отримання повістки, каже Нікіта Муренко. Таке можливо, якщо працівники ТЦК виписали повістку з порушенням чинного законодавства.

Зокрема:

дані дописувалася у частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача;

повістку вручає не уповноважена особа, яка немає печатки або певні дані вносили при ваc.

"У такому випадку існує можливість відмовитись від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки та передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Даний штраф можна оскаржити у суді", – пояснює співрозмовник.

Виходить, що повістка сама по собі не може бути оскаржена в суді, але можливо оскарження постанови про накладення штрафу за ухилення від військового обліку, якщо вас притягнуть до адміністративної відповідальності за даний факт.

"Адже фактично ви не ухиляєтесь від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки – такого, що порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", – каже фахівець.