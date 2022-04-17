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В повестке есть и Украина. Джонсон отправляется с визитом в Индию

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Лондон, Воскресенье 17 апреля 2022 06:22
В повестке есть и Украина. Джонсон отправляется с визитом в Индию Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ближайшей неделе посетит с визитом Индию с целью укрепить связи между двумя странами. Одной из главных тем будет обсуждение взгляда Индии на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Офис Джонсона заявил, что глава британского правительства использует свою поездку в Индию для переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Мод о стратегическом оборонном, дипломатическом и экономическом партнерстве двух стран. Источник в аппарате премьер-министра сообщил, что война в Украине и отношение к ней Индии будут обсуждаться среди других геополитических вопросов.

Он также будет добиваться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле, которое Великобритания надеется заключить в рамках своей стратегии после Brexit. В его офисе заявили, что такая торговая сделка, по прогнозам, увеличит общий объем торговли Великобритании до 28 миллиардов фунтов стерлингов (36,5 миллиарда долларов) в год к 2035 году.

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