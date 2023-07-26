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Повалені дерева та пошкоджені будинки. Частину України накрив буревій (фото)

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Вінниця, Середа 26 липня 2023 11:50
Повалені дерева та пошкоджені будинки. Частину України накрив буревій (фото) Фото: частину України накрив буревій (facebook.com/DSNSKHM/)
Автор: Наталія Юрченко

Негода накрила західні та центральні області України. Шквальний вітер повалив дерева, пошкодив дороги і дахи на будинках.

Детальніше про наслідки негоди - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Увечері 25 липня частина західних та центральних областей накрила сильна злива. Вона супроводжувалася шквальними поривами вітру, а місцями градом.

Хмельницька область

Управління ДСНС повідомляє, що буревій пройшов на півдні Хмельницької області. Найбільше постраждав Кам'янець-Подільський район.

Через повалені дерева рух деякими трасами був обмежений. Також негода пошкодила лінії електропередач, зірвала дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій.

Наслідки негоди ліквідували рятувальники, енергетики та співробітники облавтодору.

Тернопільська область

Через град та сильні пориви вітру у Тернопільській області зафіксовано пошкодження покрівель будинків. Також ОВА повідомляє, що обірвані лінії електропередач, сильний вітер повалив дерева на проїжджі частини, є пошкодження автомобілів.

Фахівці вже розчистили дороги, тому проїзд по області відновили.

Вінницька область

Частину Вінницької області також накрив потужний буревій. Шквальний вітер повалив дерева у Вінницькому, Могилів-Подільському, Гайсинському та Тульчинському районах.

Сьогодні рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди та надають допомогу людям.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та частині центральних областей очікуються опади. Дощ з грозою також може накрити Київ.

При цьому можливі шквальні пориви вітру та невеликий спад температур у регіонах, де прогнозуються дощі.

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