Повалені дерева та пошкоджені будинки. Частину України накрив буревій (фото)
Негода накрила західні та центральні області України. Шквальний вітер повалив дерева, пошкодив дороги і дахи на будинках.
Детальніше про наслідки негоди - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Увечері 25 липня частина західних та центральних областей накрила сильна злива. Вона супроводжувалася шквальними поривами вітру, а місцями градом.
Хмельницька область
Управління ДСНС повідомляє, що буревій пройшов на півдні Хмельницької області. Найбільше постраждав Кам'янець-Подільський район.
Через повалені дерева рух деякими трасами був обмежений. Також негода пошкодила лінії електропередач, зірвала дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій.
Наслідки негоди ліквідували рятувальники, енергетики та співробітники облавтодору.
Тернопільська область
Через град та сильні пориви вітру у Тернопільській області зафіксовано пошкодження покрівель будинків. Також ОВА повідомляє, що обірвані лінії електропередач, сильний вітер повалив дерева на проїжджі частини, є пошкодження автомобілів.
Фахівці вже розчистили дороги, тому проїзд по області відновили.
Вінницька область
Частину Вінницької області також накрив потужний буревій. Шквальний вітер повалив дерева у Вінницькому, Могилів-Подільському, Гайсинському та Тульчинському районах.
Сьогодні рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди та надають допомогу людям.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та частині центральних областей очікуються опади. Дощ з грозою також може накрити Київ.
При цьому можливі шквальні пориви вітру та невеликий спад температур у регіонах, де прогнозуються дощі.
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