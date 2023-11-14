Пов'язана з ремонтом кораблів РФ: компанію Rockwoll внесли до списку спонсорів війни

Данська компанія Rockwool, яка виготовляє продукцію на основі кам'яної вати, була визнана міжнародним спонсором війни. Вона продовжує працювати в Росії та обслуговує кораблі ВМФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК .

Після початку російського вторгнення в Україну компанія вирішила залишитися на російському ринку. Через посередників продукція Rockwool продається російським державним підприємствам, зокрема на замовлення Міністерства оборони Росії.

"Вона застосовується для утеплення, звукоізоляції та вогнезахисту, призначена для всіх видів будівель та споруд, а також для промислового обладнання та навіть суднобудування", - сказано на сайті НАЗК.

Продукція Rockwool застосовувалася для будівництва та ремонту кораблів ВМФ Росії, зокрема Чорноморського, Балтійського, Північного та Тихоокеанського флотів.

З моменту анексії Криму данська компанія Rockwool постачала ізоляційні матеріали для будівництва та ремонту мінімум для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі. Загальна вартість контрактів між дистриб'юторами Rockwoll та Міністерством оборони Росії склала понад 329 млн рублів.

Данська компанія Rockwool працює в Росії з 1995 року і має чотири заводи. Компанія забезпечує роботою 1200 чоловік у Росії, що становить близько 10% від загальної кількості співробітників компанії. 2022 року компанія заплатила в Росії податок на прибуток у розмірі 16,9 мільйона доларів США.

У Росії компанія Rockwool представлена чотирма дочірніми підприємствами. Офіційно ці підприємства не постачають свою продукцію за державними контрактами Російської Федерації. У 2023 році постачання продукції Rockwool російським державним підприємствам здійснювалось іншими компаніями-посередниками.

У квітні 2022 року компанія Rockwool оголосила про продовження своєї роботи у Росії.

Міжнародні спонсори війни

Список "Міжнародних спонсорів війни" - це інструмент, який використовується для того, щоб змусити компанії припинити роботу в Росії та тим самим знизити фінансову та технологічну підтримку країни-агресора. Список веде НАЗК.

Раніше НАЗК вніс до списку міжнародних спонсорів війни компанію "Nestle". У Росії її продовжує працювати 7 фабрик.

Також до списку потрапила італійська група компаній Camozzi, яка виробляє обладнання для автоматизації робочих процесів.