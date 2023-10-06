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Потяг з Мукачево до Словаччини сьогодні скасували: власникам квитків запропонували альтернативу

П'ятниця 06 жовтня 2023 15:34
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Потяг з Мукачево до Словаччини сьогодні скасували: власникам квитків запропонували альтернативу Фото: потяг з Мукачево до Словаччини сьогодні скасували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Потяг №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице (місто в Словаччині) сьогодні, 6 жовтня, не курсуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

"Через поломку рухомого складу словацьких залізниць потяг №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице сьогодні не курсуватиме", - сказано в повідомленні.

При цьому наступні рейси №962 Кошице 11:46 - Мукачево 16:53 та №963 Мукачево 18:16 - Кошице 21:33 курсуватимуть з подвійною кількістю місць для того, щоб перевезти всіх пасажирів з квитками на скасований поїзд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає новий поїзд зі Львова до Варшави. Він розпочне курсувати вже з 15 жовтня.

Також нові маршрути планують запустити з України до Німеччини та Чехії.

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Укрзалізниця потяг
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