Потребители уже заключили 82% актов балансового разграничения, - "Хмельницкгаз"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Необходимость подписания актов балансового разграничения является прямым требованием законодательства

Потребители газа Хмельницкой области заключили около 82% актов балансового разграничения, и начали заключать договоры на техническое обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

"Необходимость подписания актов балансового разграничения является прямым требованием законодательства. Они устанавливают четкую границу между газовыми трубами, которые принадлежат жильцам дома и сетями, которые обслуживает газораспределительная компания. Только после подписания Актов, собственники имеют право заключать договор на техническое обслуживание с любой организацией, имеющей лицензию и все разрешительные документы на проведение работ по ТО на конкурентной основе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с недавних пор услуги по техническому обслуживанию внутридомовых сетей стали рыночными и проводятся только на основании заключенных договоров. Поэтому согласно действующему законодательству, за состояние газовой системы домов отвечают их собственники или балансодержатели. Собственники или сособственники жилья имеют возможность выбрать лицензированную компанию для осуществления технического обслуживания внутридомовых сетей. Прежде чем выбрать поставщика услуги, совладельцы должны подписать акты разграничения с АО "Хмельницкгаз", что является прямым требованием законодательства.

"На сегодня "Хмельницкгаз" имеет большой опыт, все необходимые ресурсы и квалифицированных специалистов, чтобы проводить на высоком уровне техническое обслуживание многоквартирных домов и частных домов области, - информирует технический директор Дмитрий Дидыч. – Кроме того, потребителям необходимо в кратчайшие сроки выбрать себе обслуживающую компанию, чтобы не допустить аварийных ситуаций и несчастных случаев, ведь газовая система требует постоянного контроля и профилактических мероприятий".

В пресс-службе отметили, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовой системы газоснабжения приведет к ухудшению ее технического состояния, а также непредвиденных аварийных ситуаций. Поэтому для безопасности жильцов каждого дома необходимо оперативно выбрать обслуживающую компанию и заключить с ней соответствующий договор.

"Стоимость услуг по техническому обслуживанию зависит от протяженности газопровода, наличия отключающей арматуры, количества газовых приборов и перечня работ при техническом обслуживании. На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей общего пользования по Украине в среднем может составлять около 10-13 гривен из расчета на одну квартиру в месяц. Для получения необходимых консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обращаться в центры обслуживания клиентов АО "Хмельницкгаз" по месту жительства или позвонить в Контакт-центр", - говорится в сообщении.

АО "Хмельницкгаз" надеется, что до начала отопительного сезона в Хмельницкой области будет стопроцентно заключены договоры на техническое обслуживание внутридомовых сетей общего пользования и безопасная бесперебойная доставка газа будет осуществляться на постоянной основе.

"Напомним, что в тарифе АО "Хмельницкгаз" не предусмотрены средства на проведение технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения домов, предприятий бытового и коммунального значения и др. Следовательно, газораспределительная компания прекратила выполнение данных работ за счет тарифной составляющей, которые проводились постоянно в течение многих лет", - говорится в сообщении.