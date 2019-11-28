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Потребители задолжали "Житомиргаз Сбыту" 454 млн гривен

Новости » Энергетика     28.11.2019 - 14:16
Потребители задолжали "Житомиргаз Сбыту" 454 млн гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Из-за отсутствия оплаты за газ компания не может рассчитаться с другими участниками газового рынка

За 10 месяцев этого года из-за задолженности за газ в Житомирской области отключены более 9 тыс. потребителей. Вместе с этим, житомиряне начали погашать долги за газ - с начала года они уменьшились на 101 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаз Сбыта".

"Рост долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей региона. Ведь из-за отсутствия оплаты за газ "Житомиргаз Сбыт" не может рассчитаться с другими участниками газового рынка", - говорится в сообщении.

Поэтому 41 103 тыс. должников получили от "Житомиргаз Сбыта" предупреждения об отключении от газоснабжения.

"Мы благодарны тем потребителям, которые своевременно и в полном объеме рассчитываются за потребленные кубометры газа. У кого ситуация сложилась по-другому – просим обратиться к предприятию, чтобы реструктурировать долг", - говорит директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

В течение 2019 года из-за системных неплатежей от газоснабжения были отключены 9 623 бытовых потребителей.

"От момента предупреждения до отключения газоснабжения потребитель имеет достаточно времени, чтобы уплатить средства или обратиться к ООО "Житомиргаз Сбыт" с заявлением о погашении долга частями. Поэтому, чтобы избежать отключения, потребителям нужно вовремя позаботиться о способе погашения задолженности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Житомиргаз Сбыт" подчеркивают, что прекращение газоснабжения не избавляет от необходимости оплаты задолженности, а в случае взыскания задолженности в судебном порядке, к этой сумме добавляются еще судебные издержки и инфляционные потери.

"Повторное подключение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения. Поэтому компания просит не допускать таких ситуаций и своевременно рассчитываться за потребленный газ", - говорится в сообщении.

С начала года АДС "Днепропетровскгаза" обработала более 100 тыс. заявок Новыми клиентами "Львовгаз Сбыта" стали 9,2 тыс. потребителей области
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