Потребители с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше, - Ассоциация

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Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины, сообщает пресс-служба.

"Согласно расчетам Ассоциации, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен", - говорится в сообщении.

январь февраль март Потребление*, куб м 314 281 294 1 кв. 2019 г, грн 254,3 227,6 238,1 720,1 1 кв. 2020 г, грн 152,95 152,95 152,95 458,85

*данные НКРЭКУ

По словам пресс-службы, уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 вместо 935 гривен, а семья в Хмельницкой - 358 вместо 551 гривны.

"24 декабря 2019 Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ. Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату услуг по доставке газа", - говорится в сообщении.

Черниговская область январь февраль март Потребление*, куб м 457 428 425 1 кв. 2019 г, грн 326,3 305,6 303,4 935,3 1 кв. 2020 г, грн 194,5 194,5 194,5 583,5

*данные НКРЭКУ

Хмельницкая область январь февраль март Потребление *, куб м 255 235 245 1 кв. 2019 г, грн 191,25 176,25 183,75 551,25 1 кв. 2020 г, грн 119,5 119,5 119,5 358,5

*данные НКРЭКУ