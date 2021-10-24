ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Был на посту. В учебном центре "Десна" застрелился военный

Новина українською →
Черниговская область, Воскресенье 24 октября 2021 21:09
Был на посту. В учебном центре "Десна" застрелился военный Фото: в "Десне" застрелился военный (фото president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В учебном центре "Десна" в Черниговской области произошло самоубийство. Военный срочной службы застрелился, когда находился на посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника по морально-психологическому обеспечению "Десны" Александра Сагайдака для "Суспильного".

Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.

Предварительно, военный выстрелил в себя во время несения службы в карауле, которая охраняла склады. Выстрел он сделал из штатного автомата АК-47. Тело военнослужащего обнаружила другая смена, прибывшая на пост.

По словам Сагайдака, что стало причиной самоубийства, пока неизвестно. Причины и обстоятельства инцидента, как отметил начальник, будут устанавливаться. В "Десне" утверждают, что погибший военный характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Черниговская область
NEWS
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили