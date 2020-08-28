Пост-COVID-19: развитие Киева в условиях глобальных вызовов будут обсуждать на Инвестиционном форуме города Киева

Пути преодоления вызовов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, и восстановление социального и экономического развития столицы станет главной темой Инвестиционного форума города Киева . Мероприятие должно состояться в сентябре 2020 года. Его проведение будет зависеть от ситуации в стране и мире. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Выбранное направление обусловлено общемировой тенденцией к локализации бизнеса и инвестиций, их развития в отдельных агломерациях вследствие карантинного режима из-за пандемии COVID-19.

"Условия жесткого карантина поставили много вопросов, в том числе в экономической сфере. Нарушение товарных потоков между странами приводит к локализации бизнеса. При таких условиях необходима поддержка местных производителей. Инфраструктура города также нуждается в переосмыслении. Эпидемия показала необходимость создания объектов критической инфраструктуры, которые могут обеспечить Киеву автономное функционирование, если возникнут следующие пандемии. Именно поэтому в этом году Инвестиционный форум пройдет под лозунгом Go Local. Think Global ― Действуй локально. Думай глобально", ― отмечает директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталия Мельник.

"В моменты мировой турбулентности Киеву необходимо разрабатывать стратегию, которая будет готова адаптироваться к постоянно меняющемуся миру", ― добавила Наталия.

Новые условия ведения бизнеса требуют незаурядной концентрации усилий на развитии малого бизнеса и удовлетворении основных нужд потребителя, обеспечении безопасности здоровья и жизнедеятельности, воздействии на территориальные общины, поиске стратегических подходов к развитию местного культурного наследия, туристического потенциала и индустрии развлечений в рамках киевской агломерации.

Прошлогодний Инвестиционный форум города Киева, который состоялся в сентябре 2019-го, был посвящен идее создания Великого Киева. Он собрал почти тысячу экспертов и лидеров мнений из разных стран мира. Почетными участниками форума стали: мэр Кракова Яцек Майхровский, вице-мер Будапешта Габор Багди, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Раджендра Пачаури. Открывал форум Киевский городской глава Виталий Кличко.