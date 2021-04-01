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Посольство Украины в Москве обклеили плакатами. МИД считает это провокацией

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 14:28
Посольство Украины в Москве обклеили плакатами. МИД считает это провокацией Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Москве 30 и 31 марта неизвестные обклеили плакатами посольство Украины в России. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста с призывом расследовать проведение антиукраинской акции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе", - говорится в сообщении.

МИД Украины рассматривает данную провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В соглашении содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, предотвращения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", - говорится в сообщении.

Фото: плакаты на здании посольства Украины в Москве (facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Напомним, в середине марта Посольство России в Украине обклеили плакатами с фотографиями дипломатов представительства и комментариями оскорбительного характера. В связи с этим временного поверенного в делах Украины Василия Покотило вызвали в российский МИД.

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