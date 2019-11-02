Посольство США призвало Россию освободить украинских журналистов

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Также в посольстве призвали к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета

Посольство США в Украине призывает Российскую Федерацию освободить украинских журналистов, которые незаконно задержаны в аннексирована Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

Кроме того, в посольстве призвали "к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды".

"Мы также призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму", - говорится в сообщении.

Отметим, что в субботу, 2 ноября, отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Напомним, 1 ноября крымский журналист, редактор издания "Твоя газета" Алексей Назимов, который был осужден по политическим мотивам, вышел на свободу.

Кроме того, судья подконтрольного России Мирового "суда" Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.