Посол о визите Орбана в Украину: состоится, когда позволят условия

Также посол назвал "элементы", которые могут проложить путь к визиту Орбана
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину состоится, когда позволят условия. Однако, проложить путь к встрече на высшем уровне может выполнения определенных шагов.
Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".
Как пояснил дипломата, для будущих переговоров и двусторонних встреч необходимо, чтобы начали работу определенные институты, которые должны идентифицировать проблемы в отношениях между странами.
"Есть три самые важные из них. Первая институция - это межправительственная смешанная экономическая комиссия, которая была парализована в связи с этой неприятной ситуацией в двух странах. Несмотря на это, у них был очень длинный список тем, которые не могли продвигаться", - рассказал Ийдярто.
Вторая институция - это смешанный комитет по вопросам национальных меньшинств, нормальное функционирование которого, по словам посла, не смогли обеспечить. Он добавил, что функционирование этой институции станет важным шагом вперед.
"И третье - наиболее болезненны темы, связанные с использованием языка, и особенно образованием. Мы должны обратиться к экспертам, чтобы обсудить эту проблему", - добавил дипломат.
Кроме того, на вопрос, возможен ли визит Орбана в конце июля, Ийдярто ответил, что у него нет инструкций по датам приезда венгерского премьера в Украину.
Напомним, ожидается, что премьер Венгрии встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским после пандемии коронавируса; главы МИД договорились согласовать дату встречи после завершения пандемии.