Посол о визите Орбана в Украину: состоится, когда позволят условия

Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)

Также посол назвал "элементы", которые могут проложить путь к визиту Орбана

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину состоится, когда позволят условия. Однако, проложить путь к встрече на высшем уровне может выполнения определенных шагов.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

Как пояснил дипломата, для будущих переговоров и двусторонних встреч необходимо, чтобы начали работу определенные институты, которые должны идентифицировать проблемы в отношениях между странами.

"Есть три самые важные из них. Первая институция - это межправительственная смешанная экономическая комиссия, которая была парализована в связи с этой неприятной ситуацией в двух странах. Несмотря на это, у них был очень длинный список тем, которые не могли продвигаться", - рассказал Ийдярто.

Вторая институция - это смешанный комитет по вопросам национальных меньшинств, нормальное функционирование которого, по словам посла, не смогли обеспечить. Он добавил, что функционирование этой институции станет важным шагом вперед.

"И третье - наиболее болезненны темы, связанные с использованием языка, и особенно образованием. Мы должны обратиться к экспертам, чтобы обсудить эту проблему", - добавил дипломат.

Кроме того, на вопрос, возможен ли визит Орбана в конце июля, Ийдярто ответил, что у него нет инструкций по датам приезда венгерского премьера в Украину.

Напомним, ожидается, что премьер Венгрии встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским после пандемии коронавируса; главы МИД договорились согласовать дату встречи после завершения пандемии.