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Послы G7 отметили роль независимых набсоветов госбанков

Новости » Экономика     25.05.2020 - 13:40
Послы G7 отметили роль независимых набсоветов госбанков
Фото: Сбербанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украине рекомендуют не сворачивать реформу корпоративного управления

Послы стран "Большой семерки" убеждены, что независимые наблюдательные советы государственных банков играют большую роль в укреплении финансовой системы Украины. Реформа должна быть продолжена.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter Группы поддержки послов стран G7 (Большой семерки) в Украине.

Как отмечается в сообщении, во время встречи с наблюдательными советами государственных банков и Министерством финансов послы стран G7 отметили роль, которую играют эти независимые совета в укреплении финансовой системы Украины и ее поддержке, особенно когда она испытывает дополнительное давление, вызванное СОVID-19.

"В частности, они подчеркнули важность продолжения реформ для улучшения корпоративного управления", - говорится в сообщении.

В "Большую семерки" края входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн).

Напомним, ранее планировалось, что Кабинет министров в 2020 году пересмотрит Стратегию развития государственных банков.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины G7банкигосбанк
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