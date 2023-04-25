ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посилює пропаганду росіян. У Фінляндії критикують заборону імпорту українського зерна

Новость на русском →
Вівторок 25 квітня 2023 16:21
Посилює пропаганду росіян. У Фінляндії критикують заборону імпорту українського зерна Ілюстративне фото: у Фінляндії критикують заборону імпорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заборона на імпорт українського зерна, яку запровадили кілька країн Європи, посилює російську пропаганду. Таке рішення не є раціональним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Фінляндії Антті Курвінена.

"Фінляндія розуміє проблему з сільськогосподарськими ринками сусідніх з Україною країн, але ми справді боїмося наслідків таких односторонніх обмежень", - наголосив міністр.

За його словами, подібні обмеження можуть вплинути на єдність Євросоюзу щодо підтримки України.

"Я боюся, що це посилює російський наратив про війну. Тому, на нашу думку, треба шукати інші рішення щодо ситуації на ринках", - уточнив Курвінен.

Він висловив сподівання, що Єврокомісія знайде альтернативне рішення проблеми, що виникла. При цьому необхідно налагодити експорт зерна з України коридорами солідарності, щоб простіше транспортувати сільгосппродукцію до морських портів країн Європи.

"Це не дуже раціонально однією рукою підтримувати Україну, а іншою - блокувати її експорт та економічні можливості. Повинні бути інші шляхи", - заявив чиновник.

Нагадаємо, у квітні кілька країн Європи заборонили імпорт чи навіть транзит українського зерна. Це було з тим, що місцеві селяни були незадоволені впливом імпорту на внутрішні ціни.

Більш детально про те, чому в Європі поставили на паузу ввезення зерна з України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Агропромышленный комплекс Финляндия Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії