Посилює пропаганду росіян. У Фінляндії критикують заборону імпорту українського зерна

Заборона на імпорт українського зерна, яку запровадили кілька країн Європи, посилює російську пропаганду. Таке рішення не є раціональним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Фінляндії Антті Курвінена.

"Фінляндія розуміє проблему з сільськогосподарськими ринками сусідніх з Україною країн, але ми справді боїмося наслідків таких односторонніх обмежень", - наголосив міністр.

За його словами, подібні обмеження можуть вплинути на єдність Євросоюзу щодо підтримки України.

"Я боюся, що це посилює російський наратив про війну. Тому, на нашу думку, треба шукати інші рішення щодо ситуації на ринках", - уточнив Курвінен.

Він висловив сподівання, що Єврокомісія знайде альтернативне рішення проблеми, що виникла. При цьому необхідно налагодити експорт зерна з України коридорами солідарності, щоб простіше транспортувати сільгосппродукцію до морських портів країн Європи.

"Це не дуже раціонально однією рукою підтримувати Україну, а іншою - блокувати її експорт та економічні можливості. Повинні бути інші шляхи", - заявив чиновник.