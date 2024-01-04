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Посилення мобілізації в Україні наразі немає, - Фітьо

Україна, Четвер 04 січня 2024 10:20
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Посилення мобілізації в Україні наразі немає, - Фітьо Фото: посилення мобілізації в Україні наразі немає (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі посилення мобілізації в Україні немає. Здійснюються стандартні заходи з оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, мобілізація в Україні триває без змін з лютого 2022 року.

"Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає", - пояснив Фітьо.

Законопроект про зміни в мобілізації

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект про зміни в мобілізації. У документі, зокрема, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Відповідний законопроект внесли до парламенту після того, як президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

За його словами, для ухвалення такого рішення має бути комплексний план, який, серед іншого, торкнеться питань тих, хто воює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Детальніше про зміни, які пропонує Кабмін, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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