ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За поширення неправдивих чуток в Україні карають штрафами: скільки доведеться заплатити

Вівторок 06 серпня 2024 19:15
UA EN RU
За поширення неправдивих чуток в Україні карають штрафами: скільки доведеться заплатити Оштрафувати українців можуть навіть неправдиві чутки у соцмережах (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Євген Буліменко

За поширювання неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, українцям можуть виписати штраф.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Які штрафи загрожують недобросовісним українцям

За словами експерта, відповідальність за поширювання неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, визначається статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться, зокрема, про адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 170 до 255 гривень.

"У даному випадку умовою адміністративної відповідальності особи є вчинення нею активних умисних дій, які полягають у поширюванні неправдивих чуток, а також усвідомлення такою особою, що такі дії можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", - наголосив юрист.

Які рішення можуть виносити суди у подібних випадках

Буліменко розповів, що судами (у більшості випадків) під час розгляду адміністративних правопорушень за статтею 173-1 КУпАП ухвалюються рішення:

  • про закриття таких справ - у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення
  • про звільнення від адміністративної відповідальності - у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення

"Однак, існують також випадки, коли суди приймають рішення про накладення адміністративних стягнень", - додав адвокат.

Так, постановою Артемівського міськрайонного суду Донецької області щодо справи №219/636/21 від 2 лютого 2021 року особу було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП, що полягало у розповсюдженні неправдивих чуток (які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) у соціальній мережі Facebook. Тоді особі було призначено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.

Постановою Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області у справі №446/1635/23 від 28 липня 2023 року особу було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП, за написання та розміщення на дошці оголошень оголошення з неправдивим та образливим змістом щодо фізичної особи та Стародобротвірської школи. Правопорушнику було призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.

Крім того, постановою Голосіївського районного суду міста Києва у справі №752/9830/24 від 3 липня 2024 року особу було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП. Воно полягало у поширюванні неправдивих чуток відносно громадянки шляхом створення фейкового акаунту в соціальній мережі Telegram. Призначений захід впливу - попередження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни запустили фейк про нашестя отруйних павуків в Україні.

Читайте також про шахрайські схеми з працевлаштуванням, які "розкручують" серед українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фейки Штрафи
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову