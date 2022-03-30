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Посевной кампании в Ровенской области ничего не угрожает, - обладминистрация

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Среда 30 марта 2022 18:55
Посевной кампании в Ровенской области ничего не угрожает, - обладминистрация Фото: посевной кампании в Ровенской области ничего не угрожает (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на ракетные обстрелы российских оккупантов по нефтебазе, посевная кампания в Ровенской области проходит по графику. Аграрии будут обеспечены топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля в Telegram.

По словам Коваля, руководство области отрабатывает альтернативные пути подачи топлива в регион.

"Сегодня в очередной раз встретился с руководителями АЗС Ривненщины. Обсудили обеспечение аграриев и бизнеса горючим. Отработали механизм логистики и хранения топлива", - отметил он.

Глава Области также отметил, что сельхозпроизводители сделали запасы дистанционно от своих предприятий, а топливо-смазочные материалы сейчас в области рассредоточены.

"В Ровенской области амбициозный план - посеять 420 тысяч гектаров под яровые культуры. И мы не подведем", - подчеркнул Коваль.

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Ровенская область
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