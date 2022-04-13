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Посевная кампания началась во всех областях страны, кроме Луганской, - Шмыгаль

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Киев, Среда 13 апреля 2022 03:40
Посевная кампания началась во всех областях страны, кроме Луганской, - Шмыгаль Денис Шмыгаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что посевная кампания стартовала в большинстве регионов Украины. Из-за военных действий весенние полевые работы пришлось отложить аграриям в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

“Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн. На сегодняшнем заседании Правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная и работы в поле нигде не останавливались”, - отметил премьер-министр.

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