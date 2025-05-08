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Порушення розгляду справи "Роттердам+" підривають довіру до судового процесу у ВАКС, - юрист

Четвер 08 травня 2025 10:26
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Порушення розгляду справи "Роттердам+" підривають довіру до судового процесу у ВАКС, - юрист Фото: порушення розгляду справи "Роттердам+" підривають довіру до судового процесу у ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У розслідуванні справи "Роттердам+" зберігається низка порушень, які викликають сумніви щодо об’єктивності та прозорості досудового слідства.

Про це заявила юристка Валентина Карповець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oboz.ua.

Згідно з інформацією, яку наводить Карповець, захист по справі неодноразово повідомляв про приховування стороною обвинувачення частини матеріалів, зокрема експертних висновків, які підтверджують економічну обґрунтованість формули "Роттердам+" та відсутність шкоди державним інтересам.

"Захисник Дмитро Побережний дізнався про існування цих експертиз не від прокурорів, а з відкритих джерел. Київський НДІСЕ підтвердив факт проведення відповідних досліджень, однак сторона обвинувачення не надала їх для ознайомлення захисту, порушуючи вимоги ст. 290 КПК України", – зазначає юристка.

Окреме занепокоєння, за словами Карповець, викликає ситуація із відмовою прокурорів надати новому адвокату доступ до матеріалів справи, попри завершення досудового розслідування. Така практика є безпрецедентною та суперечить принципу змагальності у кримінальному процесі.

Юристка також нагадує, що справу "Роттердам+" чотири рази закривали прокурори САП, причому законність таких рішень двічі підтверджував Вищий антикорупційний суд і його Апеляційна палата. Водночас розслідування щоразу поновлювалося.

"Складається враження, що мета розслідування – не встановити об’єктивну істину, а підтримувати сформовану позицію обвинувачення", – підсумовує авторка.

Як повідомлялося, розслідування справи "Роттердам+" почалося ще в 2017 році. За цей час справи 4 рази закривали через відсутність складу злочину і потім поновлювали. Рішення про обґрунтованість закриття справи ухвалювали різні прокурори САП і судді ВАКС.

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