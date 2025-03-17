Поруч цілодобово, проходять бойову підготовку: ЗМІ знайшли охоронців та кухарів Путіна

Російський диктатор Володимир Путін має у своєму розпорядженні охоронців, які займаються не тільки цілодобовою охороною, а й підготовкою його поїздок. Вони також готують йому їжу та прибирають.

Як пишуть ЗМУ, охоронці Путіна належать до служби безпеки президента, яка являє собою "фактично самостійний" підрозділ Федеральної служби охорони. Його співробітники майже ніколи не дають інтерв'ю, однак нещодавно стало відомо про існування фільму "Наша служба". Це фільм, знятий у 2021 році і присвячений 30-річчю їх служби. Журналісти вважать, що це відео призначалося для показу обмеженому колу осіб.

Хто охороняє Путіна

Як зазначають журналісти, співробітників служби охорони можна побачити поруч із Путіним майже на всіх фото і відео з його поїздок. Вони перебувають з Путіним цілодобово, навіть коли інших співробітників ФСО просять піти. Журналісти описують охоронців так:

середній вік - 36 років, здебільшого вихідці з регіонів або з невеликих міст у Підмосков'ї;

усі високого зросту - це обов'язкова вимога.

Багато хто потрапив на службу, закінчивши Академію ФСО в Орлі.

Відомо, що потенційні охоронці проходять стандартні для співробітників ФСО процедури: співбесіду, перевірку на поліграфі, зустріч із психологом.

"Це люди переконані, патріоти своєї батьківщини, які йдуть на службу захищати батьківщину, служити державі. Які поділяють чинну політику держави", - розповів у фільмі офіцер СБП.

Журналісти з'ясували, що у 2018 році зарплата персональних охоронців Путіна становила близько 80 тисяч рублів. Відтоді вона зросла і зараз у кількох людей становить від 180 тисяч до 226 тисяч рублів.

Охоронці Путіна супроводжують його під час поїздок, пересуваючись як президентським бортом, так і комерційними рейсами або "Сапсаном". Вони часто їздять до Сочі, Сімферополя та Валдаю, де перебуває його сім’я. Частина охоронців подорожує разом із Путіним, інші прибувають заздалегідь. Безпеку гарантує ФСО, яка забезпечує транспорт, бронепоїзд та авіасупровід, а на президентському літаку встановлені теплові пастки.

Під час закордонних візитів президента група супроводу теж їде з ним. Оцінити чисельність групи складно, проте, як випливає з розповідей колишнього офіцера ФСО, вона налічує близько 100 осіб.

Зокрема, у фільмі "Наша служба" офіцер ФСО Микита Бєлєнький розповідав, як минув візит Путіна до Белграда (Сербія - ред.) в січні 2019 року. Тоді приймаюча сторона нібито "недопрацювала" в плані забезпечення безпеки. Адже тоді президент Сербії Александр Вучич запросив Путіна відвідати споруджуваний храм Святого Сави в Белграді, але на виході з нього російській делегації довелося пройти через натовп.

"Добре, натовп дружньо налаштований, це ніби плюс, але в нашій роботі це досить складний момент. Є приклади із Берлусконі, американські приклади, коли з натовпу якісь предмети вилітали, не дай боже там зброя тощо. Ми змушені були, щільним кільцем взявши президента, його вести до машини, трохи навіть відтіснивши місцеве духовенство", - розповідав Біленький.

Як годують Путіна

Цікаво і те, що Путін сам не одноразово заявляв, що його кухарі - "люди військові" і "перебувають у різних званнях". А ось у фільмі "Наша служба" розповідається, що кожен кухар і кожен офіціант - це дійсно "співробітник, для якого є певні вимоги".

"Це вимоги вогневої підготовки, бойової підготовки, тактичної підготовки. Ми також у свій вільний час ходимо в тир, ми також займаємося певними тактичними діями", - розповідає один із кухарів.

Головні правила для кухарів:

Кухарі зобов’язані працювати в рукавичках, змінювати форму кілька разів на день і стежити, щоб на руках не було порізів.

Вся їжа ретельно перевіряється, навіть якщо Путін хоче приготувати власноруч спійману рибу або дичину з полювання.

Усі страви перед подачею президенту спочатку куштують співробітники ФСО.

"Президент ловить і каже: "Я хочу на вечір приготувати цю рибу". Ми при цьому викликаємо лікарів, які спеціалізуються на перевірці. Без перевірки нічого не дається. Є виїзні лабораторії, є експрес-тести, які показують важливі моменти, щоб не було отрут, перевищення ртуті, перевищення якихось кишкових моментів", - розповідається у фільмі.

У фільмі "Наша служба" описуються і вподобання Путіна: не їсть продукти швидкого приготування, вечорами намагається не вживати м'ясо. Серед його улюблених страв - закуска з баклажана, салат олів'є і печінка диких тварин. Звичайний чай Путін не п'є - під час офіційних заходів для нього готують шипшину та імбир. Алкоголь він майже не вживає.

Ким стають охоронці Путіна

За даними журналістів, служба в президентській охороні відкриває широкі можливості для її співробітників. Вони можуть отримати посаду ад'ютанта - фактично, особистого помічника президента. Однак це не обов'язково для просування кар'єрними сходами. Зокрема, журналісти згадують колишнього охоронця президента Олексія Дюміна, який, за його словами, ад'ютантом не був.

Дюмін охороняв Путіна з 1999 року. У 2016 році Дюмін став губернатором Тульської області, а у 2024-му - помічником президента і секретарем Держради. ЗМІ вважають, що призначення Дюміна є перевіркою, покликаною показати, наскільки той готовий стати наступником. Ще один співрозмовник журналістів, який також працює з АП, вважає, що це радше почесна пенсія для Дюміна.